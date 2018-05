Garlando sulla Gazzetta: "Juve, titolo leggendario e sofferto"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Luigi Garlando, firma de La Gazzetta dello Sport, analizza la stagione di campionato sulle colonne della Rosea. "Ecco il leggendario settimo Scudetto di fila per i bianconeri, il più sofferto e quindi probabilmente il più goduto. Ma anche il più discusso. Vero che la sentenza di un campionato è sempre onesta, perché in una maratona di 38 partite non ci si nasconde, non si bara: i valori reali vengono a galla come l'olio. Vince sempre il più forte. La Juve ha vinto perché è la più forte".