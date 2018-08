Garlando sulla Gazzetta: "Sorpresona Inter, così non è l'anti-Juve"

© foto di www.imagephotoagency.it

Fondo sul campionato di A per Luigi Garlando, penna de La Gazzetta dello Sport. "La prima Inter del campionato non regge il ruolo di anti-Sassuolo. Spalletti, scelto da Allegri come pericolo numero uno, crolla alla prima. Sorpresona (...). Gli alibi non mancano ma è inspiegabile l'anima molle con cui è entrata in campo una squadra che si è autocandidata a una stagione gloriosa".