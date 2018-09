Garlando sulla Gazzetta: "Il Napoli di Carlo punta la Signora"

© foto di Massimo Benvenuti

Luigi Garlando, firma de La Gazzetta dello Sport, analizza la lotta per lo Scudetto. "Ha risolto Cristiano Ronaldo, arrivato per altro, ma nei 31 milioni ci stanno anche pratiche di provincia. Ha raddoppiato Bernardeschi, il più in forma. Alla concorrenza Scudetto, troppo inferiore, non resta che augurarsi che distrazioni del genere (riferito allo 0-0 fino all'80', ndr), possano ripetersi. A partire dal Napoli che ha trascorso il pomeriggio al fianco della Signora ed è pronto a guardagla negli occhi. Se il turno infrasettimanale non cambierà le distanze, sabato il Napoli tornerà a Torino con un'ipotesi di aggancio al vertice e quel giorno capiremo di che salute gode il campionato".