Gascoigne a Ferguson: "Nessuno potrà mai eguagliarti, rimettiti Alex!"

Anche l'ex calciatore Paul Gascoigne ha voluto inviare un messaggio di sostegno al leggendario Alex Ferguson, operato ieri d'urgenza per un'emorragia cerebrale: "Sir Alex, per favore, rimettiti! Sei un vincente, hai vinto tutto ciò che ogni giocatore o manager sogna. Nessuno potrà mai eguagliarti. Prego affinché tu possa superare tutto questo. Ti voglio bene e ti ringrazio per essere tornato mio amico anche se ci sono voluti sei anni!", ha scritto su Instagram.