Gastaldello su Mihajlovic: "Con lui il Bologna si salverà facilmente"

Ecco il pensiero di Daniele Gastaldello, ex difensore dei rossoblu ora al Brescia, a proposito dell'arrivo di Sinisa Mihajlovic sulla panchina del Bologna: "Sono felice dell'arrivo di Mihajlovic, con lui la situazione cambierà e il Bologna si salverà facilmente - ha dichiarato al Corriere dello Sport - Quando arrivò alla Samp rovesciò il mondo: eravamo finiti in un tunnel dal quale non riuscivamo ad uscire poi Sinisa arrivò a piedi pari e tutto cambiò. Dice le cose in faccia, ti tira fuori tutto quello che hai dentro: a livello mentale è un fenomeno, a livello tattico ha vicino uomini molto competenti. È l'allenatore giusto per Destro che deve capire di avere davanti l'occasione della vita: sarei sorpreso se non tornasse ad essere quello di Siena o Roma. Se a Mihajlovic dai il massimo durante la settimana, ti restituisce tutto con gli interessi. Con lui non hanno spazio soltanto i lavativi e i furbi. Soriano poi deve tanto a Sinisa: con lui è diventato un calciatore vero capace di fare la differenza".