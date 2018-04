Gattuso-Milan, un girone dopo: terza media punti dopo Juve e Napoli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Da Benevento al... Benevento. A Gattuso è bastato un girone (anche meno) per conquistare l’ambiente del Milan, dalla dirigenza alla proprietà, passando per i calciatori e i tifosi. Dopo l’amaro esordio del Vigorito e il gol in pieno recupero del portiere giallorosso Brignoli, Rino ha rimesso insieme i cocci, rivitalizzando una squadra che sembrava ormai spacciata. Quattro mesi e mezzo dopo, osserva stamane La Gazzetta dello Sport, Gattuso ha completato il suo personalissimo girone: diciannove gare in cui il calcio italiano ha scoperto di avere un altro valido allenatore. Il tecnico rossonero ha fatto meglio di altri colleghi più esperti e pagati. Il dato che spicca maggiormente è quello della media punti a partita: tra la 15esima e la 33esima giornata, Rino viaggia a 1.79. Meglio di lui hanno fatto solo Allegri (2.68) e Sarri (2.26). Con Gattuso in panchina, il Milan ha messo e referto 34 punti: anche qui, solo Juventus (51 punti) e Napoli (43) hanno reso di più.