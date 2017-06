Gattuso: "Oggi le regole non si rispettano. Quella forchetta lanciata a Oddo..."

© foto di Federico Gaetano

Rino Gattuso parla dei tempi cambiati rispetto ai suoi inizi da calciatore. Ecco le sue parole riportate da Premium Sport: "Una volta Oddo rompeva le scatole, ho preso la forchetta e gliel'ho tirata sulla coscia. Oggi il problema è che far rispettare le regole è difficile: quando giocavo io nello spogliatoio la musica era italiana, quando sono andato via c'era solo musica hip-hop. Questa cosa mi turbava, non per essere razzisti, ma in quel contesto si usava così: anche a Glasgow si ascoltava solo musica scozzese".