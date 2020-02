Tecnico Perugia chiamato nel 2000 proprio dall'ex patron

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - PERUGIA, 01 FEB - "Sono veramente sconvolto": così Serse Cosmi attuale allenatore del Perugia, raggiunto al telefono dall'ANSA, sulla morte di Luciano Gaucci. In un messaggio su whatsapp Cosmi ha risposto manifestando il suo dolore e spiegando che preferisce per questo non commentare subito la notizia. Cosmi fu chiamato per la prima volta alla guida del Perugia proprio da Gaucci nel 2000, dove rimase fino al 2004. (ANSA).