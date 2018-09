Gautieri: "Roma, niente critiche a Di Francesco. L'Inter gioca bene"

"La Roma l'anno scorso ha fatto cose importanti, le critiche su Eusebio non vanno bene... siamo appena alla terza giornata di campionato e oggi non si può contestare la difesa a tre. Non dimentichiamoci che con la difesa a tre la Roma ha vinto contro il Barcellona". Così in esclusiva ai microfoni di TimGate l'ex calciatore giallorosso, Carmine Gautieri. "Ho avuto la fortuna di andare a Roma a giugno, ho conosciuto Baldissoni e la struttura giallorossa. Il club è in ottime mani".

Chiosa dedicata all'Inter. "Con Nainggolan s'è visto un piglio diverso, l'Inter gioca un ottimo calcio. Le cosiddette piccole rispetto alle grandi sono partite in maniera più spedita, ma i nerazzurri, la Juve con campioni come Ronaldo e il Napoli - conclude Gautieri - alla lunga faranno la differenza".