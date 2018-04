Gazzetta dello Sport: “Vai Italia, col Belgio è quasi un match point”

Spazio alla Nazionale Italiana femminile nelle pagine interne de La Gazzetta dello Sport in vista della sfida contro il Belgio di questo pomeriggio a Ferrara: “Vai Italia, col Belgio è quasi un match point Mondiale” è il titolo del quotidiano rosa che sottolinea: “Le azzurre giocano per blindare il primo posto e certificare la crescita del movimento femminile. - si legge ancora – Dopo la qualificazione alle fasi finali degli Europei delle due Under 17 e delle due Under 19 (mai sucesso prima) l'Italia cerca l'en plein e una competizione che manca dal '99 quando l'Italia negli USA uscì alla fase a gironi”.