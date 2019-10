© foto di Insidefoto/Image Sport

Dries Mertens è nato a Lovanio, a meno di 70 chilometri da Genk. E per la sfida di questa sera tra i padroni di casa e il Napoli ha invitato tanti amici e parenti sugli spalti: per la precisione, fa sapere 'Sky', sono 72 gli invitati del belga alla Luminus Arena.

Tuttavia, Mertens questa sera non partirà dall'inizio: Ancelotti in attacco ha schierato dal primo minuto la coppa Milik-Lozano.