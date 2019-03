Fonte: genoacfc.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un buon test per il Genoa, a tre giorni dalla sfida con l’Udinese che segna il ritorno del campionato dopo la sosta. Contro l’Arenzano, la squadra ha provato schemi e accorgimenti per il match alla Dacia Arena. Tante le occasioni create e le indicazioni scaturite per lo staff tecnico, a partire dalle condizioni di Lapadula e Favilli. I due attaccanti si sono mossi con costrutto trovando con facilità la via del gol. È finita con il punteggio di 11-0. Nel primo tempo tripletta di Lapadula, doppietta di Favilli e reti singole di Schafer, Gunter e Bessa (gran tiro all’incrocio). Nella ripresa in rete ancora Bessa e Lapadula, oltre a Mazzitelli. Giovedì in programma una seduta a porte chiuse.