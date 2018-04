Genoa, 23 convocati per il derby: Galabinov recupera

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono 23 i calciatori convocati dal Genoa per il derby contro la Sampdoria. Out El Yamiq, Izzo, Rosi e Veloso, da verificare Galabinov: il bulgaro è stato convocato, ma le sue condizioni sono da valutare in vista della stracittadina.

Portieri: Perin, Lamanna, Zima.

Difensori: Spolli, Rossettini, Biraschi, Migliore, Pereira, Zukanovic.

Centrocampisti: Cofie, Bertolacci, Taarabt, Bessa, Rigoni, Omeonga, Medeiros, Hiljemark, Laxalt.

Attaccanti: Lapadula, Galabinov, Pandev, Rossi.