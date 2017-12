Genoa, 24 convocati per la Fiorentina: out Rigoni

Hamsik raggiunge Maradona: 3-0 al Toro e 115 in azzurro

Marek Hamsik torna al gol, il numero 115 in maglia azzurra raggiungendo Diego Armando Maradona. Lo fa al 30' della gara contro il Torino, in occasione del 3-0 campano: Jorginho lancia per Mertens, controllo volante del belga che alza la testa e serve Hamsik a centro area. Piazzato...