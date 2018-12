Genoa, allenamento mattutino: defaticante per chi ha giocato ieri

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ultime sul Genoa, diffuse dal sito ufficiale del grifone. I calciatori rossoblu sono stati convocati di mattina per la ripresa immediata degli allenamenti. Con due partite ravvicinate alle porte il Genoa non ha perso tempo per rimettersi al lavoro al Centro Signorini. Nessun giocatore della Primavera è stato integrato al gruppo per la sessione, che ha visto gli elementi scesi in campo a Torino svolgere un semplice defaticante. Più corposa invece la razione di carichi per chi non ha giocato. Computer spianati invece nell’ufficio dei tecnici per l’analisi della partita, l’elaborazione dei dati e lo sviluppo del programma per i giorni a seguire.