Il Genoa è tornato ad allenarsi dopo la mini pausa di due giorni, con il proposito di ripartire di slancio in ottica Juve. Nel primo pomeriggio, dopo un pit-stop in sala video, i giocatori sono scesi in campo per una seduta mista. Tra esercitazioni di riscaldamento, circuiti tecnici, possesso-palla e partite tematiche, l’allenamento si è aperto e chiuso in quasi due ore filate a ritmi intensi. Al di là di Hiljemark in convalescenza post-operatoria (l’iter di riabilitazione procede secondo le modalità stabilite), tutti a disposizione di mister Prandelli i giocatori in organico. Anche Favilli si è allenato con i compagni. L’attaccante ha iniziato le manovre di avvicinamento verso il rientro in gruppo definitivo. Nessun problema per Radu ristabilitosi dalla sindrome influenzale che lo aveva messo fuori gioco. Mercoledì la preparazione prosegue con una sessione a porte chiuse.