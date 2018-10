Genoa, anche la FIFA celebra Piatek con un tweet

Krzysztof Piątek ha già conquistato a suon di gol la Serie A, ma la fama del centravanti del Genoa arriva anche oltre le Alpi. Dalle parti della FIFA, per esempio: il massimo organismo calcistico mondiale ha dedicato al polacco un tweet: più gol di tutti nei primi cinque campionati europeei, primo calciatore negli ultimi 70 anni a segnare 8 gol nelle prime sei apparizioni in Serie A (il conteggio è nel frattempo salito a 9 reti in 7 presenze), seguendo gli esempi di Shevchenko e Vieri.

⚽️ More goals than anyone else in Europe's top five leagues

⚽️ 1st player in 70 years to score 8 in first 6 @SerieA appearances

⚽️ Emulating the likes of @jksheva7 and Vieiri@GenoaCFC and 🇵🇱@pzpn_pl's Krzysztof Piatek is on 🔥

ℹ️👉 https://t.co/euHyQ1j3EA pic.twitter.com/MqXFUSx4gl

— FIFA.com (@FIFAcom) 9 ottobre 2018