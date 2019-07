Domani i rossoblù in Francia. Amichevoli con Nantes e Bordeaux

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - GENOVA, 23 LUG - Ci sarà anche il centrocampista Stefano Sturaro tra i giocatori che prenderanno parte al secondo ritiro del Genoa previsto da domani sino a 4 agosto in Francia. L'ex Juventus che sta recuperando dall'operazione al legamento si aggregherà ai compagni per proseguire in gruppo la riabilitazione che prevede un ritorno in campo per ottobre. Agli ordini di Andreazzoli anche gli ultimi due giocatori ancora in vacanza: il portiere Radu e il difensore Zapata, mentre i giovani Vodisek e Zennaro saranno aggregati alla formazione Primavera che inizierà la preparazione in vista del prossimo campionato. Ufficializzate anche le amichevoli del 2 agosto a Nantes contro i padroni di casa, inizio ore 20 e il 4 agosto a Bordeaux contro i Girondini di casa con fischio d'inizio alle ore 20.45. Sul fronte mercato da segnalare la cessione in prestito con diritto di riscatto di Omeonga ai belgi del Cercle Brugge.