Genoa, assenti nove nazionali. Indicazioni positive su Favilli e Spolli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ultime sul Genoa, che si allena nonostante alcune assenze a causa delle convocazioni nelle varie nazionali. Il grifone si allena - riporta il sito ufficiale rossoblu - "senza i nove nazionali in giro per il mondo e con quattro ragazzi presi in prestito dalla Primavera. Karic e Micovschi, oltre ai portieri Montaldo e Raccichini. Un programma che ha visto le esercitazioni atletiche alternarsi a quelle tecniche, con partitelle a corredo del programma. Gli esiti dell’allenamento hanno confermato le indicazioni positive sul rientro di Favilli e Spolli, integrati nel gruppo già dalla giornata di ieri. Bessa ha sostenuto un lavoro programmato differenziato, parte in palestra e parte in piscina, a causa di un lieve acciacco riassorbile in tempi stretti. Hanno seguito iter personalizzati inoltre Sandro che sta avvicinandosi alla guarigione e Lapadula per motivi precauzionali che si unirà presto ai compagni. La preparazione proseguirà giovedì con un’altra sessione a porte aperte al ‘Gambino’ (ore 11)".