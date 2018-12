© foto di Alberto Mariani/TuttoAtalanta.com

Prandelli contro Gasperini: una sfida particolare per Mino Favini, che da responsabile del settore giovanile dell'Atalanta li ha vissuti entrambi. Ne parla a Il Secolo XIX: "Prandelli per me è come un figlio. Ma anche Gasperini mi piace molto. Vedrete che Prandelli aiuterà il Genoa a risalire, la squadra è buona. Gasperini sta ottenendo ottimi risultati da anni, continuando a lanciare giovani nel rispetto della tradizione atalantina. Vedrete che ne verranno fuori ancora altri".