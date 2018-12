© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Lega Serie A, nel suo live relativo alla gara tra Genoa e Atalanta, ha assegnato la rete del momentaneo 1-1 tra Grifone e Dea a Rafal Toloi. Un autorete, dunque, non gol di Krzysztof Piatek come scritto dalla Lega in precedenza: la decisione è stata modificata per il tentativo di spazzare mal riuscito del difensore.