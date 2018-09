Genoa, Ballardini: "Pandev vuole giocare sempre, contento di averlo"

Risultato finale: Genoa-Chievo 2-0

© foto di Federico Gaetano

Davide Ballardini, allenatore del Genoa, ha parlato cosi a Sky Sport nel post partita: "Lazovic conosciamo bene le sue qualità e stasera l'ha dimostrato. Gli attaccanti sono stati bravi, ed anche i centrocampisti, in generale bene tutti, bene come squadra. Pandev non ha preso bene il cambio? Non dico niente, è un campione ed in quel momento vorrebbe giocare sempre, sono contento che sia cosi e sono contento di averlo".