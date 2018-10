Genoa, bandiera bianca per Favilli. E Marchetti è out 2 settimane

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Favilli out contro l'Udinese, "alza bandiera bianca", scrive Il Secolo XIX oggi in edicola. Marchetti invece è out due settimane: tra i pali Radu, il numero 12 fino alla sosta sarà Vodisek. In infermeria resterà a lungo Spolli, buone notizie su Lapadula: oggi provino decisivo in vista della gara coi friulani.