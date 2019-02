Genoa, Bessa in gruppo. Smaltito il fastidio degli scorsi giorni

Fonte: genoacfc.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Seduta di allenamento per il Genoa con rottura del ghiaccio in sala video. Mister Prandelli è salito in cattedra per dare indicazioni ai suoi. Poi riscaldamento tecnico e focus specifico sulle palle inattive. Ora la destinazione del percorso settimanale, che risponde al nome di Genoa-Lazio, dista solo due lunghezze. Con la squadra si è allenato anche Bessa, che ha smaltito il fastidio.