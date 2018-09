Genoa-Bologna 1-0: il tabellino della gara

D. Costa, almeno 3 turni di stop per lo sputo. Da Zago a Totti, i precedenti

Inter, Corriere della Sera: "Buio a San Siro. Come uscire dalla crisi?"

Fiorentina, la prima pagina de La Nazione: "Così non basta"

Gazzetta dello Sport: "Il Napoli c'è. Insigne predica in un deserto"

Corriere di Torino, Mazzarri: "Zaza non ha ancora il ritmo che voglio"

Il Secolo XIX: "Genoa, la ricetta dell'equilibrio per battere il Bologna"

La Gazzetta dello Sport sulla Juve: "Sbloccare CR7, Dybala in bilico"

La Stampa: "Toro a Udine, Zaza in panchina"

Milan, La Gazzetta dello Sport: "Gattuso, via alla prova del 7"

Bologna (3-5-2): korupski; De Maio, Danilo, Gonzalez (25' st Orsolini); Mattiello, Poli (23' st Svanberg), Pulgar, Dzemaili, Dijks; Okwonkwo, Destro (34' st Santander). A disp.: Da Costa, Santurro, Mbaye, Corbo, Calabresi, Nagy, Krejci, Valencia, Falcinelli. All.: F. Inzaghi

Genoa (3-4-1-2): Marchetti; Biraschi, Spolli, Gunter; Romulo, Mazzitelli (34' st Pereira), Hiljemark (13' st Lazovic), Criscito; Bessa; Pandev (17' st Kouame), Piatek. A disp.: Radu, Vodisek, Zukanovic, Lakicevic, Omeonga, Rolon, Mederiros, Dalmonte, Lapadula. All.: Ballardini

