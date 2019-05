Genoa-Cagliari, i convocati di Maran: out Thereau. Torna Ionita

© foto di Federico Gaetano

Il tecnico del Cagliari, Rolando Maran, ha diramato la lista dei convocati per la gara contro il Genoa in programma per domani. Questo l'elenco completo.

Portieri: Rafael, Aresti, Cragno.

Difensori: Pellegrini, Cacciatore, Klavan, Pisacane, Lykogiannis, Srna, Romagna.

Centrocampisti: Bradaric, Cigarini, Birsa, Oliva, Barella, Padoin, Ionita, Deiola, Castro.

Attaccanti: Cerri, Joao Pedro, Pavoletti, Despodov.