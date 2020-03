Genoa, che traguardo per Pinamonti: a 20 anni sono già 50 le presenze in serie A

In un periodo dove il calcio, necessariamente ed obbligatoriamente, passa in secondo piano c'è anche qualche bella notizia, come legata ad Andrea Pinamonti. L'attaccante del Genoa ha infatti raggiunto nella vittoria contro il Milan il traguardo delle 50 presenze in Serie A a soli 20 anni di cui 3 con l'Inter, 27 con il Frosinone e 20 con il Grifone.