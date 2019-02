Genoa, cinquina al Campomorone-Sant’Olcese: doppietta per Kouamé

Fonte: Inviato a Pegli

Amichevole infrasettimanale per il Genoa. Dopo l’allenamento tattico mattutino lontano occhi indiscreti, il team di Prandelli ha affrontato nel pomeriggio, in un test a porte aperte, il Campomorone-Sant’Olcese, nel primo tempo rinforzato da Marchetti, formazione ligure che milita in Promozione. La nota lieta di questo pomeriggio riguarda Stefano Sturaro che viene schierato da mister Prandelli dal primo minuto con la fascia di capitano. A fianco all’ex Juve ci sono Veloso e Schafer con Pandev, Lapadula e Dalmonte a formare il tridente d’attacco. In difesa, a protezione della porta di Jandrei, una linea a quattro con Pereira a destra, Romero e Lakicevic in mezzo e Pezzella a sinistra. Il primo sussulto è al 19’ quando Schafer scalda i guantoni a Marchetti che si ripete sessanta secondi più tardi su Veloso. Al 23’ una bella conclusione al volo di Pandev viene respinta a mano aperta ancora da Marchetti. L’ex portiere della Lazio deve inchinarsi al 31’ su Dalmonte, ben servito da Lapadula. A dieci minuti dal riposo Pezzellla calcia dalla distanza mettendo di poco sul fondo. L’ultima occasione della prima frazione di gara è capitata sui piedi di Pandev che ha trovato un pronto Marchetti.

Nel secondo tempo tradizionale girandola di cambi con Radu in porta, Biraschi e Criscito sulle corse e la coppia Gunter-Zukanovic al centro e Criscito a sinistra. In mezzo al campo giocano Lerager, Radovanovic e Rolon con Lazovic, Sanabria e Kouamé in attacco. Al primo minuto subito un colpo di testa di Lerager fa tremare la traversa di Canciani. Il numero uno del Campomorone-Sant’Olcese si è poi ripetuto d’istinto su Lerager e Sanabria pochi istanti più tardi. Al 12’ l’ex Betis conclude a botta sicura dall’interno dell’area di rigore ma ancora Canciani gli sbarra la porta. Al 14’ Lazovic va via sulla destra e mette un pallone a rimorchio che Kouamé deve solo spingere in rete. Sessanta secondi più tardi, Lazovic trova lo spazio per calciare a rete ma trova il palo. Il pallone poi sbatte sul piede di Canciani che riesce a salvare poi sulla linea. Il tris rossoblu arriva con Criscito che riceve da Lazovic e calcia sul palo più lontano dove Canciani non può arrivare. Al 42’ Antonini atterra Kouamé in area di rigore, dal dischetto Sanabria trasforma. Il pokerissimo arriva a tempo scaduto ancora con Kouamé.

GENOA-CAMPOMORONE SANT’OLCESE 5-0

Reti: 31’ Dalmonte, 59’ e 90’ Kouamé, 63’ Criscito, 88’ rig. Sanabria.

Genoa pt (4-3-3): Jandrei; Pereira, Romero, Lakicevic, Pezzella; Sturaro, Veloso, Schafer; Pandev, Lapadula, Dalmonte.

Genoa st (4-3-3): Radu; Biraschi, Gunter, Zukanovic, Criscito; Lerager, Radovanovic, Rolon; Lazovic, Sanabria, Kouamé.

Campomorone-Sant’Olcese: Marchetti, Temperini, Perdelli, Giuliana, Damonte, Fabris, Bruzzone, Cappellano, Galluccio, Re, Trabacca. A disposizione ed entrati nel secondo tempo: Canciani, Marinaro, Antonini, Flores, Bortolai, Longo, Musso, Fernandez, Verde, Quaicoe.