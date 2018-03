Genoa, concessi due giorni di riposo. Da martedì rientrano i nazionali

Dopo la settimana conclusa dall’amichevole col Monaco, il tecnico Ballardini ha impartito il rompete le righe concedendo riposo sabato e domenica. L’appuntamento in proiezione della sfida salvezza con la Spal nel sabato pasquale (stadio Ferraris, ore 15), è fissato lunedì al Centro Sportivo Signorini (ore 15). Alla sessione potranno assistere tifosi e addetti. Da martedì in poi a Pegli inizieranno a rientrare i primi nazionali dai periodi trascorsi con le rispettive selezioni. E di riflesso verranno valutate le loro condizioni, per aggiornare il quadro e approntare le misure. Alla ripresa gli allenatori Ballardini e Semplici non avranno due giocatori sotto squalifica. Rosi da una parte, Kurtic dall’altra.