Genoa, contro il Bologna favorito Gunter per la difesa. Si rivede Rolon

Koray Gunter favorito per giocare in casa Genoa. Il Secolo XIX guarda alle prossime scelte di formazione di Prandelli, avversario il Bologna. Con Romero squalificato, è il tedesco di origini turche in pole position per affiancare Zukanovic in difesa. A centrocampo si rivedrà Rolon.