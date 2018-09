Genoa, Criscito e la doppia fascia da capitano: "Sono orgoglioso"

Fonte: Genoacfc.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In 125 anni di storia è capitato a pochi di indossare, nella stessa stagione, la fascia di capitano della Nazionale, pur rilevandola da un compagno a gioco in corso e portare quella del Grifone. Verosimilmente il conteggio potrebbe esaurirsi facendo appello alle dita di una sola mano spulciando nei precedenti. Il privilegio è toccato a Mimmo Criscito, nell’ultima trasferta degli Azzurri. 98 anni dopo Renzo De Vecchi. Un’altra tacca da marcare in un percorso che parla da solo. “Mi ha fatto estremamente piacere ricevere questo riconoscimento. Sono orgoglioso di aver avuto questa opportunità. Un passaggio significativo”.

Delle 25 presenze sommate in Nazionale maggiore da Mimmo, ben 16 sono state durante le stagioni trascorse al Genoa. E’ al quinto posto assoluto in questa classifica, comandata da Renzo De Vecchi (31 partite), seguito da Felice Levratto e Ottavio Barbieri (21 entrambi), Giovanni De Prà (19). Davanti a Luigin Burlando (15). “Sono nomi che solo a sentirli, per ciò che hanno rappresentato nella storia del Genoa, mettono i brividi. Da oggi sono tornato al lavoro a Pegli con i compagni. Con il Bologna sarà una partita difficile, daremo il massimo per cercare di fare risultato”.