Genoa-Crotone 1-0: il tabellino della gara

Del Piero: "Io contro Buffon? Ferisce. E non merita attenzione"

Alessandro Del Piero contro Gianluigi Buffon? Hanno fatto discutere le dichiarazioni di Pinturicchio, che ha detto di non essere d'accordo con le dichiarazioni di Buffon dopo l'eliminazione contro il Real Madrid. Parole che però non vanno interpretate come un attacco o una presa di...