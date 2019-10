Genoa, difesa da inventare per Andrezzoli. Possibile il cambio di modulo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Avanti con Aurelio Andreazzoli in casa Genoa - sottolinea Tuttosport - e il tecnico toscano si è subito messo al lavoro in previsione della difficile trasferta di Parma alla ripresa. Ieri ha guidato il primo allenamento settimanale, con la situazione della difesa che al momento preoccupa di più. Fuori causa per infortunio Criscito, squalificati Romero e Biraschi rimangono tre difensori di ruolo, Zapata, Goldaniga ed El Yamiq, oltre ai quattro esterni che possono essere arretrati all'occorrenza, Pajac, Ankersen, Ghiglione e Barreca che dopo i problemi seguiti alla contusione subita al polpaccio contro la Lazio ha mostrato segni di miglioramento e tornerà dunque a disposizione per la sfida di Parma. Servono punti per allontanarsi il più velocemente possibile dalla zona caldissima e tornare a respirare un'aria molto più tranquilla. Così - conclude il quotidiano - tra le varie opzioni ecco anche il possibile cambio di modulo. Non semplice considerando che al momento il tecnico deve fare a meno di ben undici nazionali.