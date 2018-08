Genoa, differenziato per Favilli, Sandro, Medeiros e Romero

Fonte: genoacfc.it

Dopo una meritata giornata di riposo, il Genoa ha cominciato oggi la settimana che culminerà con la trasferta di Sassuolo di domenica sera. I rossoblù hanno svolto lavoro misto, caratterizzato da esercitazioni di mobilità e destrezza, seguito da esercizi di possesso in campi di dimensioni differenti e per terminare partitella in campo ridotto. In chiusura seduta di aerobica. Hanno svolto allenamento differenziato Favilli, Sandro, Medeiros e Romero; Hiljemark invece ha effettuato una seduta personalizzata programmata.