Genoa, differenziato per Izzo. Iter riabilitativo per Veloso

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ultime sul Genoa, riportate dal sito ufficiale del grifone. La preparazione è ripresa a Pegli oggi con una mole di lavoro importante. Il primo passo verso la sfida al San Paolo è stato mosso con un programma articolato, come da prassi di mister Ballardini nel primo giorno settimanale. Esercitazioni, corse, partitelle, percorsi. Cofie non convocato per il match con il Milan, ha recuperato allenandosi con i compagni. Prosegue l’iter riabilitativo Veloso, mentre Izzo ha svolto lavoro differenziato.

Intanto è previsto l’ingresso libero per assistere mercoledì al test con il Fc Inter Turku, che milita dal 1999 in maniera continuativa nella Veikkausliga, la prima divisione finlandese che ha vinto nel 2008 insieme alla Coppa di Lega. L’incontro è previsto al Centro Sportivo G.Signorini con inizio alle ore 15.