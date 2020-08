Genoa, domenica di lavoro a Pegli: doppia seduta di allenamento per il Grifone

vedi letture

Il sole alto, l’aria fresca, le mareggiate in corso. Dopo le tempeste di acqua è tornato un barlume di quiete. Ma non sui campi di allenamento in uso alla squadra, alle prese con un’altra doppia sessione. La terza consecutiva nel quarto giorno di lavoro. Un mulinare di gambe, attrrezzi, esercitazioni dopo la colazione in ritiro. Tutta atletica la fase mattutina, seguita alle riunioni del mister con lo staff. Palestra a manetta, carica a tutta. Poi sul prato gli addestramenti tra corde elastiche, palloni fisio, led tecnologici per scaldare riflessi e attivare distretti. Ma proprio tutti. Un lavoro vario e meticoloso. Dopo pranzo si cambia registro. Entra in scena la parte tecnica curata da mister Maran e il vice Maraner, assistiti dai collaboratori. La conferenza delll’allenatore, al Tower Hotel, bussa alle porte. Pandev, Pinamonti e Rovella sono impegnati con le rispettive selezioni.