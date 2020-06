Genoa, domenica di lavoro dopo il pari di Brescia: Criscito ha proseguito l'iter riabilitativo

vedi letture

Domenica di lavoro per il Genoa, rientrato dopo il pareggio con il Brescia. Lo staff tecnico ha diretto al Centro Signorini un programma normale per una dozzina di giocatori, integrati dal nucleo di giovani aggregati in pianta stabile alla prima squadra. Il recupero degli elementi scesi in campo contro le Rondinelle è stato curato dai preparatori, dopo le ampie finestre in sala massaggi prima e dopo. Tecnica, possesso, partitella: queste le fasi in cui è stato suddiviso l'allenamento, svolto davanti al ds Marroccu e al club manager Rossi. Criscito - conclude la nota del club - ha proseguito l'iter riabilitativo.