Genoa-Empoli, le formazioni ufficiali: sfida a distanza Pandev-Zajc

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Esordio in campionato per il Genoa, l'Empoli vuole conquistare la seconda vittoria di fila dopo il felice debutto di sette giorni fa contro il Cagliari. Queste le formazioni ufficiali della sfida in programma alle 20.30 a Marassi, la prima gara che si gioca a Genova dopo la tragedia del ponte Morandi:

Genoa (3-4-1-2): Marchetti; Biraschi, Spolli, Zukanovic; Lazovic, Romulo, Hiljemark, Criscito; Pandev; Kouamé, Piatek. Allenatore: Ballardini.

Empoli (4-3-1-2): Terracciano; Di Lorenzo, Silvestre, Rasmussen, Antonelli; Acquah, Capezzi, Krunic; Zajc; Caputo, La Gumina. Allenatore: Andreazzoli.