Genoa, Favilli in gol nell'amichevole con la Primavera

Fonte: Inviato a Pegli

Dopo il successo casalingo sul Chievo, il Genoa è tornato in campo questo pomeriggio al “Gianluca Signorini”. Mister Davide Ballardini ha messo in agenda una sgambata con la Primavera a porte aperte per iniziare la marcia di avvicinamento alla trasferta di domenica prossima contro il Frosinone di Moreno Longo. Sotto il sole di Pegli, chi è sceso in campo ieri sera al “Ferraris” ha svolto un lavoro di scarico fra campo e palestra mentre Lisandro Lopez e Gianluca Lapadula hanno effettuato corsa a bordo campo. Per quanto riguarda l’amichevole, il tecnico rossoblu ha schierato due formazioni con con Favilli unica punta supportato da Medeiros e Dalmonte sulla stessa linea del portoghese. Da segnalare la presenza in difesa di Rolon nella prima parte insieme a Romero e Gunter con Lakicevic e Zukanovic sulle corsie e Sandro e Mazzitelli in mezzo al campo. Nella seconda parte mister Ballardini ha mischiato le carte inserendo Omeonga insieme a Medeiros alle spalle di Favilli. Proprio l’ex attaccante dell’Ascoli ha deciso la sfida con una zampata ravvicinata che non ha lasciato scampo a Marchetti. Da domani invece si torna in campo con una razione di lavoro a porte chiuse.