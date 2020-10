Genoa, i calciatori arrivano a Pegli per sottoporsi al tampone

I giocatori del Genoa - riporta Sky Sport - stanno arrivando in questi minuti in auto al centro sportivo di Pegli per sottoporsi al nuovo giro di tamponi. In base all’esito, la Asl deciderà se dare il via libera per l’allenamento pomeridiano.