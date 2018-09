Genoa, i convocati di Ballardini: out Rolon e Lapadula

Chievo, D'Anna è già a rischio. Tre nomi per la possibile sostituzione

Bologna, Inzaghi: "Pulgar in dubbio, Svanberg no. Danilo imprescindibile"

Milenkovic: "La Fiorentina è ideale per crescere. Rinnovo? Parliamone"

Genoa, Ballardini: "Per il Frosinone il campionato inizia domani"

Roma, derby fondamentale per Di Francesco: se perde sarà a rischio

Ballardini: "Rolon out. Lisandro e Lapadula non saranno convocati"

Atalanta, fine calvario per Ilicic: si accorciano i tempi di recupero

Udinese, Velazquez: "Felice per De Paul, Behrami importante"

Empoli, Mchedlidze ammette: "Pensavo di non tornare più in campo"

Frosinone, Longo: "Domani può iniziare nuovo campionato per noi"

Milan, Gattuso: "Problemi per Cutrone, Higuain e Borini"

Milan, Conte preferito per il post-Gattuso. Ma prima la causa col Chelsea

Roma-Lazio, formazioni ufficiali: Florenzi avanzato, fuori Under

Lazio, Acerbi: "Vincere sarebbe importante per l'autostima"

Questi i convocati di mister Ballardini per la sfida con il Frosinone:

