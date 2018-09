Genoa, i convocati di Ballardini: prima chiamata per Sandro

Il tecnico del Genoa Davide Ballardini ha convocato 23 calciatori per la sfida contro la Lazio. Quattro gli assenti - Favilli (in recupero), Lapadula (terapie mediche e fisiche), Lisandro Lopez (corse e attività sul campo) e Romero (a corto di condizione) – mentre per la prima voltac'è il brasiliano Sandro nella lista. Questo l'elenco completo:

Portieri: Marchetti, Vodisek, Radu

Difensori: Spolli, Gunter, Criscito, Biraschi, Rolon, Pereira, Lakicevic, Zukanovic



Centrocampisti: Romulo, Mazzitelli, Lazovic, Bessa, Sandro, Omeonga, Medeiros, Hiljemark

Attaccanti: Piatek, Kouame, Pandev, Dalmonte