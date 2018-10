Genoa, i convocati per il Milan: out Marchetti e Favilli

© foto di Federico Gaetano

Sono venticinque i giocatori, compresi i tre portieri, a disposizione per la trasferta con il Milan. Fuori dai giochi restano Favilli e Marchetti, rimasti a Genova per proseguire i loro iter, in aggiunta allo squalificato Romero e a Spolli, aggregati al team in questi cinque giorni di ritiro in Lombardia. Sabato il Grifone tornerà infatti allo stadio Meazza per l’incontro con l’Inter valido per l’undicesimo turno. Questo l'elenco completo: Gunter, Criscito, Lisandro Lopez, Romulo, Piatek, Lapadula , Kouamé, Biraschi, Mazzitelli, Rolon, Pandev, Lazovic, Russo, Bessa, Vodisek, Dalmonte, Sandro, Pereira, Lakicevic, Omeonga, Veloso, Medeiros, Zukanovic, Hiljemark, Radu.