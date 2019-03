Genoa, i convocati per il Parma: Radu out, tornano Veloso e Lapadula

Fonte: genoacfc.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al termine della rifinitura al Centro Signorini la squadra è partita per Parma. A bordo della Freccia Rossoblù sono saliti 22 giocatori. Tornano a disposizione Veloso e Lapadula. Si ferma invece Radu non al meglio. Dopo il riscaldamento tecnico la squadra ha ripreso i lavori dei giorni precedenti tra esercitazioni di carattere tattico e un’ampia parentesi sulle palle inattive. Un allenamento andato avanti per le lunghe con le pause utilizzate da mister Prandelli per intervenire. Saranno quasi 600 i supporter che si muoveranno sulla via Emilia per sostenere capitan Criscito e compagni al Tardini. Questi i convocati:

Portieri: Marchetti, Vodisek, Jandrei

Difensori: Gunter, Criscito, Pezzella, Biraschi, Romero, Pereira, Lakicevic, Zukanovic

Centrocampisti: Lerager, Rolon, Radovanovic, Lazovic, Bessa, Veloso

Attaccanti: Sanabria, Lapadula, Kouamé, Pandev, Dalmonte