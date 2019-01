Era già arrivata l'ufficialità, ma ora c'è anche il comunicato del Genoa in merito all'affare Jandrei. "Il Genoa Cricket and Football Club comunica di aver perfezionato il tesseramento del portiere brasiliano Jandrei Chitolina Carniel (Itaqui, 1° marzo 1993), dopo l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportivi appartenenti in precedenza alla società Associação Chapecoense de Futebol. Jandrei ha preso la maglia n° 93 e sarà convocabile per il posticipo di lunedì contro l’Empoli Fc", si legge sul sito del club ligure.