Genoa, il "miracolato" Capello nuovo preparatore dei Giovanissimi

Le voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti della mattinata. Torino, Ljajic al Besiktas affare per l'ex Roma: guadagnerà il doppio - Leggi la news, CLICCA QUI! Genoa, Piatek: "Un solo obiettivo. Giocare sempre,...

TOP NEWS Ore 13 - Juve, Marcelo-Rabiot per gennaio. Zenit su Marchisio

Serie A, le quote: Napoli e Juventus ultra favorite

Le pagelle della Roma - Difesa non sufficiente, errore fatale di Nzonzi

Oggi in TV, la serie B e gli anticipi di A

Calcio in tv, il campionato argentino su Sportitalia

Roma sconfitta nell'anticipo, il QS: "Milan in marcia"

Napoli, Champions al San Paolo: via libera dalla Uefa

Genoa, Piatek: "Il ponte? Non riesco a parlarne"

Lazio, Berisha questa mattina in Paidea: eseguiti esami di controllo

Milan, Castillejo raggiante: "Felice per l'esordio e la bellissima vittoria"

Napoli, Diawara in vantaggio su Hamsik. Ballottaggio Verdi-Callejon

Milan, Kakà ringrazia i tifosi per l'accoglienza: "Notte indimenticabile"

Udinese, i convocati di Velazquez per Firenze: Nuytinck c'è

Napoli, i convocati di Ancelotti per la Sampdoria: c'è Fabian Ruiz

Cannavaro: "Juve fortissima, non solo per CR7. Gap aumentato"

Genoa, dubbio Gunter per il Sassuolo. Favilli in panchina

Davide Capello, ex portiere del Cagliari della B e "miracolato" del Ponte Morandi - uscito illeso dopo un volo di 30 metri perché la sua autovettura è rimasta incastrata tra colonne e macerie - entrerà a fare parte del Genoa: sarà preparatore dei portieri dei giovanissimi nazionali.

La Spal con Semplici in panchina e Petagna

Il Frosinone rinnovato in estate

Il Chievo per l'ennesima impresa

Il Bologna con Inzaghi in panchina

