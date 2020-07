Genoa, il problema è di nuovo la difesa: in 7 gare ha incassato 16 gol. Soumaoro la delusione

Da punto di forza a grande fragilità. Una volta arrivato al Genoa Davide Nicola aveva provveduto a sistemare la difesa: 12 gol subiti in 9 partite prima del lockdown, ben 3 concluse a porta inviolata di cui due in trasferta (Bologna e Firenze). Al rientro dopo la lunga sosta - sottolinea Il Secolo XIX - la retroguardia è tornata a essere estremamente perforabile: 16 gol incassati in 7 partite, solo con la Spal Perin è riuscito a non subire gol. Il simbolo della retroguardia della rinascita era Adama Soumaoro, ora finito in panchina dopo alcune disastrose prestazioni. Il francese si era rivelato il miglior acquisto del mercato di gennaio, tanto da attirare l'attenzione di diversi club, tra cui il Napoli. E il Genoa aveva concordato con il Lille un abbassamento della cifra per il riscatto, ora intorno ai 6 milioni, in cambio di una robusta percentuale sulla futura vendita. Soumaoro, però, è finito in panchina, surclassato da Zapata e Goldaniga che sono diventati i nuovi punti di riferimento della difesa