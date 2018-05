Genoa, in evidenza Rossi e Salcedo. Terapie per Laxalt e Pereira

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ultimi allenamenti per il Genoa prima della sfida di domenica prossima (ore 15) alla Fiorentina. La squadra ha effettuato una sessione al Centro Sportivo Signorini che è iniziata con una riunione in sala video durante la quale sono state visionate le peculiarità degli avversari. Lavoro coordinato in questo caso dal tecnico Roberto Murgita. Quindi la squadra si è portata sul prato verde del campo ponentino per le esercitazioni del caso introdotte dalla fase del riscaldamento. Le esercitazioni hanno interessato soprattutto i temi tattici e naturalmente una serie di partitelle nelle quali si sono messi in evidenza soprattutto Rossi e Salcedo. Programma differenziato per quanto riguarda Migliore e Rigoni mentre programma riabilitativo per quanto concerne Laxalt (borsite al ginocchio), Izzo e Pedro Pereira che proseguono nelle varie terapie mediche e fisiche.