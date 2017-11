Fonte: Dall'inviato a Genova

Prima giornata da neo tecnico del Genoa per Davide Ballardini. Sotto un cielo plumbeo è iniziata la terza avventura del mister ravennate che ha iniziato la preparazione senza i giocatori impegnati con le rispettive nazionali. Seduta breve ma intensa per il Vecchio Grifone che sotto l'attenta guida del suo allenatore ha svolto prima un riscaldamento per poi procedere ad una serie di partitelle, prima a pressione e poi a campo ridotto ma con le due porte.