La 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola analizza gli episodi da moviola che hanno caratterizzato Genoa-Inter, sfida vinta 4-0 dai nerazzurri, e promuove l'operato del direttore di gara Mariani. L'episodio più significativo al 38esimo del primo tempo, quando su lancio di Politano l'ex capitano Mauro Icardi scatta sul filo del fuorigioco e viene strattonato al momento del tiro in porta da Romero. "Mariani non ha esitazioni: rigore ed espulsione del genoano. Scelta corretta", si legge.